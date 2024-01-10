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Van'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan kamyonet kurtarıldı

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Muradiye Belediyesi ekipleri, Van'ın Muradiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sebze yüklü kamyoneti kurtardı. Belediye, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sebze yüklü kamyonet belediye ekiplerince kurtarıldı.

Muradiye Belediyesinin karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, belirlenen program kapsamında, ana arter ve sokakların yanı sıra mahalle ve mezra yollarında kar temizleme ve buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca ihbarlar doğrultusunda gelen taleplere müdahale eden ekipler, Adaklı Mahallesi'nde kara saplanan sebze yüklü kamyoneti kurtardı.

Kaynak: AA / Güncel

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