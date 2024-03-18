Van'da kar altında kalan mahalleye sürpriz doğum günü kutlaması

Van'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle kışları boşaltılan kırsal mahalleyi hayvanları için terk etmeyen Sarı çiftinin minik kızları Nisanur'un doğum gününü kilometrelerce yol katederek kutladı.

Kışın başka illere ya da ilçe merkezine göç nedeniyle Güllüçimen Mahallesi'nde yalnız yaşayan Emrah ve eşi Elmas Sarı, ağır şartlara rağmen geçimlerini sağladıkları küçükbaş hayvanların bakımını yapmaya devam ediyor.

Muradiye ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan, kar kalınlığının yer yer üç metreyi bulduğu mahallede hayvancılık yapan aileyle iletişime geçen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çiftin 2 yaşındaki kızları Nisanur'un doğum günü olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine sürpriz doğum günü kutlaması yapmak isteyen müdürlük ekipleri, sosyal sorumluluk kampanyaları yürüten gönüllülerle beraber çalışma başlattı.

"İyi ki doğdun Nisanur" yazılı pasta yaptıran ekip, kitap setleri, oyuncak ve kıyafetlerden oluşan hediye paketleri hazırladı.

Tüm hazırlıkların tamamlanmasıyla yola çıkan görevliler ve gönüllü gençler, kar ve tipi nedeniyle mahallenin yolunun kapalı olduğunu öğrenince Muradiye Belediyesinden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen iş makinesiyle yaklaşık dört saat süren çalışma sonucu ailenin yaşadığı mahallenin yakınına kadar olan yol ulaşıma açıldı. Mahalle yakınındaki köprünün hasarlı olması nedeniyle ekiplerin daha fazla ilerleyememesi üzerine görevliler ve gönüllü gençler, Nisanur ve kardeşleri için hazırladıkları hediye paketlerini ve balonları alarak, 300 metrelik bölümü yürüyüp eve ulaştı.

Yolu açan iş makinesi operatörlerinin de eşlik ettiği ekip, Nisanur'un doğum gününü kutladı, aileye hediye paketlerini verdi.

"Çocuklar tüm güzellikleri hak ediyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesinde görevli Neslihan Erdoğan, AA muhabirine, en ücra mahallerde yaşayan dezavantajlı aileler için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ailenin mutluluğu için karlı yolları aştıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık iki hafta önce Muradiye'nin Güllüçimen Mahallesi'nde yalnız yaşayan ailenin haberini izlemiştik. Bunun üzerine aile için tespit çalışması yaptık. Bu sırada ailenin en küçük ferdi olan Nisanur'un doğum günü olduğunu öğrendik. Küçük kızımızın doğum gününü kutlamak istedik. Çocuğumuza birçok hediye alarak ona sürpriz doğum günü kutlaması yapmak istedik. Köyün yolu kapalı olunca karla mücadele ekiplerinden yardım istedik. Onlar yolu açtı, biz de onları takip ederek köye ulaştık. Yaklaşık 300 metre de karda yürüdük. Bugün Nisanur için buradayız. Umarım tüm yaşları güzel olur, çünkü çocuklar tüm güzellikleri hak ediyor."

"Uzun bir yolculuğun ardından Nisanur'a ulaştık"

Gönüllülerden Fikriye Saça ise "Nisanur'un yaşadığı mahalleye çok zor ulaştık. Yol kapalıydı. İş makinesi yolu açtı ama yolculuğumuz zorlu geçti. Uzun bir yolculuğun ardından Nisanur'a ulaştık. Her şey çok güzeldi, çünkü onun mutluluğu her şeyden daha önemli. Burada olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Nisanur için karlı yolu açtığını anlatan iş makinesi operatörü Servet Demir de "Doğum günü olan bir çocuğumuzun olduğunu söylediler. Yolu kapalıydı. Bizden yardım istediler. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Melih Aydoğan'ın talimatlarıyla hemen çalışma başlattık. Dört saatte yolu açıp köye ulaştık." ifadesini kullandı.

Baba Emrah Sarı ise "Yolun bir kısmını karda yürüyerek geldiler. Çok üşümüşlerdi. Kızımın doğum gününü kutladılar, çok mutlu olduk. Allah onlardan razı olsun." dedi.