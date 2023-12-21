Van'da evlat eylemi, 72'nci haftada

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle HDP binasına kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, 'Kahrolsun PKK' sloganları attı.

'SADECE EVLATLARIMIZ İÇİN BURADAYIZ'

Kızı Şerima için eyleme katılan Nazlı Sancar, 2012'de çocuğunu zorla dağa kaçırıldığını belirterek, "Zaman zaman bize diyorlar ki siz niye HDP il binası önüne geliyorsunuz? Çocuklarımızı burada kaybettik, geri almak için de yine bu kapıya geliyoruz. Siyaset için burada değiliz. Hakkımız olan, doğurduğumuz evlatlarımız için buradayız. Kar, kış, yağmur, çamur demeden haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Sonsuza kadar ya zafer ya ölüm diyoruz. Şerima, kızım Allah rızası için beni duyuyorsan, görüyorsan gel. Devlet güçlerimize teslim ol. Hasret ve özlemle seni bekliyorum. Anneler güçlüyüz, yüreğimizle HDP ve PKK ile savaşıyoruz. Elimizde, silahımız da yok. Sonsuza kadar bu kapıda ayrılmayacağız" dedi.

'KIZIM 15 YAŞINDA KAÇIRILDI'

9 yıl önce, 15 yaşında kaçırılan kızı Hande için eyleme katılan Fatma Tekyurt ise "HDP aracılığıyla kızım örgüte katılmış. HDP'li milletvekilleri diyor ki eşitiz, kadın hakları var. Madem eşitsek, çocuklarını da bizim çocukların yanına götürsün, eşitlik sağlansın. Kızıma çağrıda bulunuyorum. Bir an önce gel, devlet güçlerine teslim ol. Devletten korkulacak hiçbir konu yok" diye konuştu.