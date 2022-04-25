Van'da düzensiz göçmenlerin barındığı 3 metruk yapı yıkıldı - Haberler

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Van'da düzensiz göçmenlerin barındığı 3 metruk yapı yıkıldı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da düzensiz göçmenlerin barındığı 3 metruk yapı yıkıldı

Van'da, yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanıldığı tespit edilen 3 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

VAN (AA) - Van'da, yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanıldığı tespit edilen 3 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Polis ekipleri, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve "şok ev" diye tabir edilen 3 metruk yapı tespit etti.

Boş olan yapılar, polis nezaretinde belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.

AA / Necat Hazar - Güncel

Van Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Polis, Van, Güncel, Haberler

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