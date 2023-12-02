VAN'DA DSİ'NİN YENİ YERLEŞKESİNİN İLK ETABI HİZMETE AÇILDI

VAN'ın Edremit ilçesinde 3 etap olarak inşa edilecek DSİ 17. Van Bölge Müdürlüğü'nün yeni yerleşkesinin 1. etabı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in katılımıyla hizmete açıldı. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Gizligider, artık Türkiye'de sözleşmeli üretime geçildiğini, bununla ilgili bakanlığın bütün hazırlığını tamamladığını belirterek, Yine önümüzdeki yıl itibariyle sözleşmeli üretimin bereketini yaşayacağız dedi.

Edremit ilçesinde gerçekleştirilen DSİ 17. Van Bölge Müdürlüğü'nün yeni yerleşkesinin 1. etabının, açılışına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı. Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, özellikle tarım sektöründe 2023 yılının bir devrim yılı olduğunu, yıllardır konuşulan üretim planlamasına ilk adımın atıldığı yıl olduğunu söyledi.

Gizligider, Öncelikle kanun değişikliğiyle geçtiğimiz Eylül ayı itibariyle resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle artık kim nerede, neyi ekecek, neyi dikecek ve bunların temeline suyu koyarak planlamaya başlıyoruz. Önümüzdeki yıl itibariyle inşallah bu planlı üretimin bereketini alacağız ve artık malım para etmiyor, ürünüm para etmiyor ya da az ya da çok bu şikayetleri inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti bitirecek. Nasıl ulaşımda, nasıl sağlıkta, nasıl savunmada kendine yeten yetmenin de ötesinde ihraç eden bu hizmetleri ihraç eden bu malları hizmetleri ihraç eden bir ülke olduysak, Allah'ın izniyle tarımda da bu kıvama geleceğiz dedi. 2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toplam ihracatının 36 milyar dolar olduğunu belirten Gizligider, 2022 yılı sonu itibariyle sadece tarımsal ürün ihracatının ise 30 milyar dolar olduğunu söyledi. Gizligider, bugün yapılan açılışın, yaklaşık 900 milyon bedelle Van'a çok önemli bir yatırım yapıldığını ve bunu bilinen tarihte en büyük depremin yaşandığı yıl yapıldığına da dikkat çekti.

'SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİN BEREKETİNİ YAŞAYACAĞIZ'

Artık Türkiye'de sözleşmeli üretime geçildiğini belirten Bakan Yardımcısı Gizligider, bununla ilgili bakanlığın bütün hazırlığını tamamladığını belirterek, Yine önümüzdeki yıl itibariyle sözleşmeli üretimin bereketini yaşayacağız. Yani hem alıcının hem satıcının hakkının ve hukukunun korunduğu yeni bir düzene geçiyoruz. Artık Türkiye'de biz işlenmeyen arazi kalmasın istiyoruz. Bu kapsamda da gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakında bunun da yönetmeliğini yayınlayacağız. 2 yıl boyunca herhangi bir sebeple eğer tarımsal arazi işlenmiyorsa, ekilmiyorsa, dikilmiyorsa devlet buna el koyacak. Tabiri caizse ve bunu o kişi adına o kişiler adına her kimse bu bazen miras sebebiyle olabilir, bazen başka sebeplerle, bazen göç sebebiyle olabilir ve bunu kiralayacak ve mülkiyet sahiplerinin hesabına yatıracak. Böylece bu alanlar da işletmeye kazandırılmış olacak? dedi.

DSİ'nin 10 bin 86 tesisi hizmete aldığını 2023 yılı fiyatlarıyla 1 trilyon 265 milyar TL yatırım yaptığını da hatırlatan Gizligider, Sulanan arazi miktarı ki su kullanımında Türkiye'deki yüzde 77'sini tarımda kullanıyoruz. 47.9 milyon yaklaşık 48 milyon dekardan 71 milyon dekara ulaştırmış. Yıllık sağlanan içme suyu miktarını 2 milyar metreküpten 5,2 milyar metreküpe ulaştırmış. Yine çok önemli bir hizmet olarak arazi toplaştırmada 2018 yılı itibariyle DSİ'nin hizmet alanında burada da 4,5 milyon dekardan 72,7 milyon dekara ulaşmış. Baraj sayısını 276'dan 1018'e ulaştırmış. Gölet ve bent sayısını 228'den 726'ya ulaştırmış. HES'ler, taşkın koruma tesisleri bunların hangisini saysan neredeyse 10 kata kadar artış sağlamış dedi.

'YENİ GÜNDEM ARTIK SU'

Yine suyun verimli kullanılması konusunda da konuşan Gizligider, Artık tüm dünyanın özellikle Akdeniz çanağından, bölgemizin, Ortadoğu'nun, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nin artık yeni gündemi su olacak gibi görünüyor. Bu kapsamda yeni yatırımlarımızın tamamını kapalı sulama sistemi ile yapıyoruz. ve yüzde 6 olarak devraldığımız kapalı sulama oranımızı yüzde 33'e ulaştırmışız. Artık Türkiye dünyanın en büyük barajlarını yapıyor. Yine DSİ eliyle Van'da 20 yılda 13 milyarı aşkın yatırım yapmışız. 172 adet tesis hizmete almışız. Bu yıl itibariyle bizimde takip edeceğimiz yeni müjdelerimizin de olacağını düşünüyoruz. İçme suyuna dair bu yıl yaşanan sıkıntıların önümüzdeki yıl yaşanmaması için gerek büyükşehir belediyemiz gerek DSİ ele ele verecek dedi.

Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Türkiye'de ki meraların yüzde 10'nun Van'ın sahip olduğunu küçükbaş hayvan varlığının da 3,5 milyon olduğunu belirterek, Dolayısıyla bizim çiftçileri desteklememiz lazım, onları zenginleştirmemiz lazım. Bunun en önemli yolu da tarımsal amaçlı sulama amaçlı göletleri ve barajları bir numaralı hedef yaparak bir an önce bitirmek. Mesela bir dönümden çiftçi 500 kilo mahsul alırken 1,5 ton alacak. Hayvan, girdi maliyetleri düştüğü için çiftçimiz daha çok zenginleşecek. Geçen yıl 6 tarımsal amaçlı gölet yatırım programına sokulup ihale ettiler. Mesela bunlardan biri Çaldıranlı hemşerilerimizin 70 yıllık hayali Çaldıran Çubuklu Barajı 50 bin dönüm alan sulanacak ihale yapıldı. 5 tane de gölet. İnşallah bu senede 7 tane gölet, 2 tane de tarımsal sulama amaçlı baraj teklifimiz oldu.? dedi.

'1500 AİLEYE 150 BİN KOYUN VERDİK'

Sadece belediyeden bir yıl içerisinde çiftçilere 120 milyon lira para ayırdıklarını belirten Vali Balcı, Tarım Bakanlığımızda 50 milyon verdi. Tam bir yıl içerisinde 170 milyon sertifikalı arpa buğday korunga yoncaya para harcadık. Yine Tarım Bakanlığımız 20 milyon verdi, 30 milyonda belediye koydu 50 milyon mera ıslahı yaptık. Onun dışında yaklaşık yeni 100 milyona yakın tarımsal amaçlı belediye tarafından sulama kanallarını yaptık. Yine belediye tarafından geçen sene 50 bini ceviz olmak üzere 350 bin fidan aldık. Meyve fidanı dağıttık. Şimdi 350 bin meyve fidanı daha ilkbaharda alıp dağıtacağız. Onun dışında Tarım Bakanlığımızın desteğiyle çok güzel bir proje yürüyor. 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' çiftçilerimize bir yıl ödemesiz sıfır faizli 5 yıl vadeli koyun veriyoruz. Şu ana kadar 1500 aileye 150 bin koyun verdik. Hedefimiz bunu 10 bin aileye ve bir milyon kişiye çıkartmak. İnşallah bu projeler gerçekleştiği zaman Van'ın koyun varlığı 3,5 milyondan 7-8 milyona çıkmış. VASKİ kanalıyla yaklaşık bir yılda 500 milyon köylerin içme suyu için para harcadık dedi.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise Pandemiyle gördük ki buğdayın olmadığı gıdanın olmadığı, yeşilin olmadığı, sebze, meyvenin olmadığı bir dünyanın çok büyük bir öneminin olmadığı çok net bir şekilde ortaya çıktı. Dolayısıyla yeni bir başlangıç, herkes yapmak zorundadır. Bazı felaketler bize bazı şeyleri çok net bir şekilde önümüze koyuyor. Dün yine bakan yardımcımız söyledi. Türkiye'de çok büyük şirketler, 450- 500 milyon dolar civarında tarıma yatırım yapmaktadır. Aynı zamanda dünyanın birçok bölgesinde insanların, Çin'den, Amerika'dan, Kanada'dan kalkıp Afrika'ya gittiği orada topraklar aldığı oradan tarım yapmaya başladığı bir dönem yaşıyoruz. Ayrıca küresel ısınmanın bu kadar bütün dünyayı tehdit ettiği bir dönemde su ihtiyacının da ne kadar yüksek olduğu çok net ortaya çıkmış durumda. Biz de tabi Türkiye olarak hamdolsun bu konuda önemli adımlar atıyoruz dedi.

Bu yıl yaz aylarında Van'da ciddi anlamda su sorunları yaşandığına dikkat çeken Kayatürk, bunun da bir daha yaşanmaması içinde ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Açılış programı yapılan dua ve protokol üyelerinin kurdele kesimiyle sona erdi. (DHA)