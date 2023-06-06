Van'da 5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde taşlık arazide otlar arasına gizlenmiş vaziyette 5 kilo 180 gram skunk olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5 Haziran 2023 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesi kırsalında yasadışı uyuşturucu saklandığı bilgisinin alınması üzerine, arazide yapılan arama/tarama faaliyeti esnasında taşlık arazide otlar arasına gizlenmiş vaziyette 5 kilo 180 gram skunk olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucunun toplumdan temizlenmesi ve terör örgütlerinin parasal kaynaklarının kurutulmasına yönelik mücadele tüm hızıyla sürüyor" denildi. - VAN