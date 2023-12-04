Van'da 4 Ton 600 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi ve 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da, geçen hafta 4 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde operasyonlar düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 4 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.