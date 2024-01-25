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Van'da 201 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

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Van'da dün sabah etkili olan kar yağışı nedeniyle 201 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da 201 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

VAN - Van'da dün sabah etkili olan kar yağışı nedeniyle 201 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray'da 20, Başkale'de 12, Çatak'ta 53, Erciş'te 55, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 39, Muradiye'de 5, Saray 1 ve Tuşba ilçesinde ise 3 olmak üzere toplam 201 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir, İpekyolu, Edremit, Tuşba belediyesi 3 ve diğer belediye karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı"

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması tahmin edildiğini belirtilerek, "Sabah saatlerinde Hakkari ilinin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren de Muş ilinin merkez ve Varto ilçelerinde aralıklı kar yağışı beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Van Gölü için hava durumu çok bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,75 metre görüş orta, yağış anında zayıf. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının; Van'da 4, Hakkari ve Muş'ta 2, Bitlis'te 0 derece olacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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