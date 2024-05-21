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Van'da Zeve Şehitliği'nde 1915 olayları anma programı düzenlendi

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen anma programında, 1915 olayları sırasında Ermeni çeteleri tarafından katledilen 2 bin 500 Müslüman için oluşturulan Zeve Şehitliği ziyaret edildi. Programda yapılan açıklamada, Zeve Şehitliği'nin katliamın delili olduğu vurgulandı ve Ermeni çetelerinin Van'ı işgal ettiği ve Müslümanları katlettiği belirtildi.

Van'da, 1915 olayları sırasında Ermeni çeteleri tarafından katledilenler için Zeve Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünce düzenlenen programda, üniversite öğrencileri 1915'te Ermeni çetelerince Van'da katledilen 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'ni ziyaret etti.

Burada dua edilmesinin ardından açıklama yapan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulaziz Kardaş, Ermeni çetelerinin katlettiği Müslümanlar anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'nin, katliamın delili olduğunu söyledi.

Ermeni çetelerinin 20 Mayıs 1915'te Van'ı işgal ettiğini belirten Kardaş, şunları kaydetti:

"Şehir sadece işgal edilmedi, yakılıp yıkıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin birçok cephede savaşması cephe gerisinin savunmasız kalmasına neden oldu. Buralarda yaşayan vatandaşlar, Ermeni çeteleri tarafından katledildi. Van, işgal edildikten bir gün sonra yani 21 Mayıs'ta da Zeve'ye sığınan 2 bin 500 Müslüman, Ermeniler tarafından katledildi. Ermeni Diasporası dünya kamuoyunda 'Türkler Ermenilere soykırım uyguladı' propagandasını yürütüyor. Gerçeğe bakıldığında Zeve, Ermeni çetelerinin Müslüman halka soykırım yaptığının en önemli göstergesidir."

Kaynak: AA / Güncel

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