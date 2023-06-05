Van'da 15 şüpheli tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 42 şüpheliden 15'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 23 yıl hapis cezası bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı. Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 6 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda araç, telefon ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.