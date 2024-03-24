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Van Bahçesaray'da çığ sonrası inceleme yapıldı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde 22 Mart'ta çığ nedeniyle kapanan mahalle yolunda Kaymakam Onur Alimoğlu, AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve AFAD ekibi inceleme yaptı.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü ilçede, iki gün önce çığın meydana geldiği Liman Mahallesi yolunda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefliği ekipleri, metrelerce karın bulunduğu bölgede iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Kaymakam Alimoğlu ile AFAD İl Müdürü Ulutaş ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan "Doğada Arama Kurtarma" ekibi de çığın düştüğü bölgede inceleme yaptı.

Alimoğlu, AFAD ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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