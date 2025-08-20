Van'a Güneş Enerjisi Santrali Kuruluyor

Van'a Güneş Enerjisi Santrali Kuruluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası işbirliğiyle Çiçekli Mahallesi'nde 500 bin metrekarelik alanda 38,5 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali inşaatına başladı. Proje tamamlandığında VASKİ'nin enerji giderlerinde yıllık 450 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası işbirliğiyle Van'a kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde 500 bin metrekarelik alanda yapımı süren santralde 38,5 megavat enerji üretilecek.

1,2 milyar lira yatırım bedeliyle kurulacak enerji santralinin devreye alınmasıyla Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün enerji giderlerinden yılda yaklaşık 450 milyon lira tasarruf etmesi hedefleniyor.

Proje Müdürü Serdal Mert, santralin kısa sürede devreye alınması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kentte önemli bir projenin hayata geçirildiğini ifade eden Mert, şunları kaydetti:

"Güneş panellerinin montajı için konstrüksiyon altyapı işlemlerimiz devam ediyor. Projemiz 38,5 megavat gücünde olup 4 ay içinde tamamlanarak idaremize teslim edilecek. Sahamızda 69 bin 888 yüksek verimli panel, 105 adet 350 kilovat inverter, 7 adet 5 MVA trafo ve 1 dağıtım merkezi bulunacak. Üretilen enerji Engil Trafo Merkezi'ne aktarılacak. Projemizde son teknoloji ürünü paneller kullanılacak ve üretim, otomasyon sistemi ile VASKİ'nin tüketimiyle mahsuplaştırılacak."

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Sendika başkanı resti çekti, memurun zam pazarlığı çıkmaza girdi

Sendika başkanı resti çekti, memurun zam pazarlığı çıkmaza girdi
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

Bakan Şimşek'in affı yok: Bunu yapan artık 3 katı ceza ödeyecek
Komisyonda sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

Barış Annesi'nden komisyona damga vuran istek
İzmir'in 40 günlük suyu kaldı

O büyükşehirde tehlike çanları çalıyor! 40 günlük su kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan bir yıldız daha

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan bir yıldız transfer daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.