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Vali Kızılkaya, selde hasar alan köyleri ziyaret etti

Vali Kızılkaya, selde hasar alan köyleri ziyaret etti

Güncel Haberler

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kent genelinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sellerde zarar gören köyleri ziyaret etti. Kent genelinde etkili olan yoğun yağışın sebep olduğu sellerde ağır hasar alan Kurtköy, Bozüyük Kovalıca, Söğüt Borcak ve İnhisar Koyunlu köylerinde zarar gören alanları inceleyip vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Hasarın giderilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor. Rabbim, ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kent genelinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sellerde zarar gören köyleri ziyaret etti.

Kent genelinde etkili olan yoğun yağışın sebep olduğu sellerde ağır hasar alan Kurtköy, Bozüyük Kovalıca, Söğüt Borcak ve İnhisar Koyunlu köylerinde zarar gören alanları inceleyip vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Hasarın giderilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor. Rabbim, ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bilecik Valiliği Bozüyük İnhisar Söğüt Güncel Haberler

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