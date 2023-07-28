Vali Kılıç, yangın bölgesinde

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı ile birlikte yangın bölgesine gidip, yetkililerden bilgi aldı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

VALİ KILIÇ, YANGIN BÖLGESİNDE

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı ile birlikte yangın bölgesine gidip, yetkililerden bilgi aldı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizin koordinesinde Göynük ilçesinde başlayan yangına 4 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 2 greyder 1 ekskavatör, 6 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 143 personel ve 42 vatandaş ile müdahale edilerek söndürme çalışmaları devam etmektedir" denildi.MUTLU YUCA/BOLU,