Vali Gül'den Maltepe'deki kazada yaralanan polis memuru ile bekçiye ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de "dur" ihtarına uymayan hafriyat kamyonunun ekip aracına çarpması sonucu yaralanan polis memuru Lütfi Baykar ve bekçi Kerem Atay'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de "dur" ihtarına uymayan hafriyat kamyonunun ekip aracına çarpması sonucu yaralanan polis memuru Lütfi Baykar ve bekçi Kerem Atay'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Doktorlardan bilgi alan Gül, Baykar ve Atay'ın aileleriyle de bir araya gelerek şifa dileklerini iletti.

Ailelerle bir süre görüşen Gül, yaralı memurların sağlık durumları için yapılabilecek her şeyin yapıldığını kaydetti.

Vali Gül'e ziyaretinde İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

Olayın geçmişi

Sancaktepe'de yapılan uygulama sırasında güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 34 GB 0044 plakalı hafriyat kamyonu, Büyükyalı'da uygulama noktasında park halindeki emniyet aracına çarpmıştı.

Bir bekçi ile bir polis memurunun ağır yaralandığı kazanın ardından hafriyat kamyonu kaçmaya devam etmişti.

Çok sayıda otomobile ve taksiye çarpan hafriyat kamyonu Ataşehir'de polislerin açtığı ateş sonucu durdurulmuş, şoför gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Olayda, bir polis ve bir bekçi ağır, biri bekçi ve 6'sı da sivil olmak üzere 7 kişi ise hafif yaralanmıştı.