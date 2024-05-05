Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu: Vakıflar nice hayatlara dokunuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, vakıfların, geçmişten bugüne ortaya koydukları gayret ve samimiyet ile nice hayatlara, gönüllere dokunduğunu, dokunmaya devam edeceğini bildirdi.

Aksu, 6-12 Mayıs tarihlerinde kutlanan Vakıf Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, vakıfları ve vakıf kültürünü yaşatmanın geçmişe borç, geleceğe karşı sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Bu sene Vakıf Haftası'nda, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğünün 100. yıl dönümüne özel 201 eserin açılışını yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Aksu, vakıf kültürünün kadim medeniyetin paha biçilemez miraslarından biri olarak bugüne ulaştığını vurguladı.

Bu kültürün mihenk taşının yardımlaşma ve dayanışma olduğunu belirten Aksu, "Vakıflarımız, geçmişten bugüne ortaya koydukları gayret ve samimiyet ile nice hayatlara, gönüllere dokunmuştur ve dokunmaya devam etmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, mazlum ve muhtaçların daima yanında olan vakıflarımızın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.