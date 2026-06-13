Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı Açıklandı: 10 Milyar Dolarlık Dev Adım

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ataberk KURT/İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, ' Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde 2026-2030 dönemini kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nı kamuoyu ile paylaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi BAUHub Müdürü Seda Satır, "Türkiye artık teknolojiyi tüketen bir ülke olmaktan çıkıyor, teknolojiyi üreten, teknolojiyi tasarlayan ve küresel rekabette öncü ülkeler arasında yer alıyor" dedi. Bahçeşehir Koleji'nden BK Mobil A.Ş. Genel Müdürü İsrafil Dilmeç de, "BİLGE dil modelleriyle artık yurt dışına bağımlılığımızın tamamen kesildiği bir gündeyiz" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Beyoğlu'ndaki Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne, teknoloji dünyasının liderleri, mühendisler ve çok sayıda davetli katıldı.

ÜLKENİN VERİ MERKEZİ GÜCÜNÜN 1 GİGAVATA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasını şekillendirecek 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı. Buna göre 'Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet' şeklinde kurgulanan 4 temel eksen üzerine inşa edilen strateji kapsamında, dijital egemenliği güçlendirmek amacıyla veri merkezleri, bulut altyapıları ve yerli yapay zeka projelerine özel sektör ağırlıklı 10 milyar dolarlık bir kaynağın harekete geçirilmesi hedefleniyor. Plan doğrultusunda 5 milyon vatandaşa yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilmesi, 110 bin uzman yetiştirilmesi, kamu projelerinden yapay zekaya yüzde 2 pay ayrılması ve ülkenin veri merkezi gücünün 1 gigavata çıkarılması öngörülürken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından vitrine çıkarılan Türkiye'nin yerli yapay zeka dil modeli 'BİLGE' ile teknolojide dışa bağımlılığın bitirilmesi amaçlanıyor. Strateji ayrıca, yatırım süreçlerini 30 iş gününe düşürecek hukuki, etik ve regülatif bir yönetim mekanizmasını hayata geçirmeyi taahhüt ediyor.

Zirvede ilan edilen tarihi eylem planının ardından, organizasyona katılan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) akademisyenleri ve Bahçeşehir Koleji eğitim yöneticileri de açıklanan vizyonu değerlendirerek, Türkiye'nin artık teknolojiyi tüketen değil, üreten bir konuma yükseldiğine dikkat çekti.

SATIR: YAPAY ZEKA ARTIK TEKNOLOJİDE SADECE KULLANDIĞIMIZ BİR ARAÇ OLMAKTAN ÇIKTI

Zirve sonrası değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi BAUHub Müdürü Seda Satır, açıklanan eylem planının küresel rekabet açısından çok ciddi regülatif ve altyapısal güncellemeler içerdiğini vurgulayarak, "Bugün burada Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da Türkiye Yapay Zeka Vizyon ve Eylem Planı kapsamındaki çalışmalarını dinledik. Çok ciddi adımlar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği üzere, önemli kriterler 'Fark et, istifade et, üreten ya yönet' kriterlerinin altında çok ciddi güncellemeler var. Buradan da şunu görüyoruz. Yapay zeka artık teknolojide sadece kullandığımız bir araç olmaktan çıktı, yapay zeka hayata karıştı, yapay zeka üretiyor, yapay zeka analiz ediyor ve küresel rekabette Türkiye'yi daha ön plana çıkarabilecek ve regülatif anlamda çok ciddi değerlendirmeler ve güncellemeler oldu vizyon ve eylem planımızda" dedi.

'KÜRESEL ANLAMDA DA REKABETTE ÖNCÜ ÜLKELER ARASINDA YER ALIYOR'

Satır, "Vizyon ve eylem planımızın alt başlıklarına baktığımız zaman, özellikle de yapay zeka alanında uzman istihdam süreçlerinde çok güzel güncellemeler var. Girişimcilik ve araştırma ekosistemi kapsamında yapay zeka entegrasyonu ile ilgili altyapısal ve veri tabanını anlama anlamında da çok güzel gelişmeler var. Eş zamanlı olarak hukuki, etik ve regülatif anlamda da çok güzel güncellemeler var ve bununla da kalmayıp tabii ki global bir meseleden bahsediyoruz, uluslararası ilişkiler ve uluslararası iş birlikleri kapsamında da buna yol açabilecek çok anlamlı aksiyonları bugünkü vizyon planımızda dinledik ve gördük. Günün sonunda şuna bakıyoruz. Türkiye artık teknolojiyi tüketen bir ülke olmaktan çıkıyor, teknolojiyi üreten, teknolojiyi tasarlayan, çok farklı alanlarda, eğitim sektöründen tarıma, savunma sanayiden creative endüstrilere kadar çok büyük bir odak alana entegre olan ve küresel anlamda da rekabette öncü ülkeler arasında yer alıyor" diye konuştu.

'3 YIL ÖNCE FUTURE AI SUMMIT ZİRVEMİZİ, YANİ MENA BÖLGESİNDEKİ EN BÜYÜK YAPAY ZEKA ZİRVESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bahçeşehir Üniversitesi olarak bu süreçte üstlendikleri proaktif role de değinen Satır, kurum içindeki yapay zeka entegrasyonu süreçleri hakkında, "Bu noktada Bahçeşehir Üniversitesi olarak biz biraz daha proaktif bakış açısıyla bundan 3 yıl önce Future AI Summit zirvemizi, yani MENA bölgesindeki en büyük yapay zeka zirvesini gerçekleştirdik ve kendi kurumumuz özelinde de aldığımız yapay zeka anlamındaki aksiyonlardan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle yapay zeka, yani Future AI Summit Zirvesi'nde yapay zeka konusunu 3 yıl öncesinden masaya yatırdık ve kendi kurumumuza, yönetim sistemlerimize bunu nasıl entegre edebilirizi bu anlamda masada derinlemesine görüşmeler yaptık ve yapay zeka yol haritamızı hazırladık. Yapay zeka politikamızı yayınladık. Bu bağlamda yapay zeka yetkinlik birimimizi kurguladık. Çünkü günün sonunda sürdürülebilir bir yapıdan ve bu alanda uzman kişilerin bu süreci yöneteceği ve bu uzman kişilerin oluşturduğu bir ekibin olması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKAYI ENTEGRE EDEN KURUMLAR ÖNCÜ KURUMLAR OLARAK VAR OLACAK'

Satır, "Bununla da kalmadık, geçen yıl Türkiye'de bir ilke imza attık. OpenAI ile Education lisans anlaşması altında bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma kapsamında da öğrencilerimizden akademisyenlerimize, akademisyenlerden araştırma personelimize, araştırma personelimizden idari personelimize kadar uçtan uca kurumumuz içerisindeki tüm çalışanlarımızı yapay zeka entegre bir sisteme oturttuk. Bundan sonraki hedeflerimiz tabii ki de bitmedi, devam ediyor. Yapay zeka kapsamında kendi platformumuzu oluşturacağımız, tasarlayacağımız proaktif bir öngörüsel sürecimiz var. Dolayısıyla yapay zeka artık kullanmakla kalmayıp yapay zekayı üreten, tasarlayan, kendi kurumsal iş süreçlerine entegre eden kurumlar bu alanda öncü kurumlar olarak var olacak. Bizler de Bahçeşehir Üniversitesi olarak bu anlamda öncü kurumlar arasında yer almaya devam ediyoruz, çalışmalarımızı da bu yönde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

İSRAFİL DİLMEÇ: BİLGE DİL MODELİYLE YURT DIŞINA BAĞIMLILIĞIMIZIN KESİLDİĞİ BİR GÜNDEYİZ

Zirvede vitrine çıkarılan yerli yapay zeka modeli 'Bilge' ve açıklanan 4 yıllık plan hakkında konuşan Bahçeşehir Koleji'nden BK Mobil A.Ş. Genel Müdürü İsrafil Dilmeç ise, "Bugün Türkiye için önemli devrimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Türkiye Yapay Zeka Hamlesi'nin önümüzdeki 4 yıl içerisindeki planı açıklandı. Bu 4 plan, 4 çerçeveye ayrıldı. 'Fark et, istifade et, üret ve yönet.' Bunun için Sanayi Bakanlığımızın himayesinde, Cumhurbaşkanlığımızın da katılımlarıyla, teşrifleriyle gerçekleşen bu etkinliği biz de yakından takip ediyoruz. Türkiye'de sanayi 2000'li yıllardan bu yana aslında yapay zekayla iç içe çalışıyor fakat doğal dil modellerinin dünyaya gelişiyle, 2022'den bu yana çok büyük bir etkileşim değişikliği var. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak yakından ilgilendiğimiz ve kendi geliştirdiğimiz Metodbox ürününü de öğrencilerimize 2022 yılından bu yana öğrenme asistanları sağlıyorduk. Özellikle materyal iletişiminde, etkileşimindeki çıkardığımız verilerle öğrencilerin öğrenme analizlerini yaparken öğrenmelerine katkıda bulunacak da bir takım içerikler sağlıyorduk. Bugün artık Milli Teknoloji Hamlesi'nin altında barındırılan ve BİLGE dil modelleriyle de artık yurt dışına bağımlılığımızın tamamen kesildiği bir gündeyiz. BK Mobil'de iş planları içerisinde öğretmenlere sağlayacağımız asistanlar ve öğrencilere sağlayacağımız asistanlarda da biz de bu büyük dil modellerine doğru geçiş yapacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı