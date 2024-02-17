Uyuşturucu Operasyonunda Serbest Bırakılan Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, itiraz üzerine tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticari yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan U.S'nin (34) çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık tarafından itiraz edildi.

Hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan U.S, Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar Sokak'taki adreste gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, Çilehane Mahallesi'nde şüpheli U.S'ye ait ikamette 11 Şubat'ta yaptıkları aramada, 38,02 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, hassas terazi, tüfek, dolu fişekler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirmişti. Gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.