Usulsüz yöntemle Türk vatandaşlığı sağlayan örgütün liderine 88 yıl 9 ay hapis talebi

USULSÜZ yöntemle yabancılara Türk vatandaşlığı sağlayan suç örgütü üyelerine yönelik hazırlanan iddianamede örgüt lideri Medet Anli hakkında 88 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede şüphelilerin 50 ile 70 bin dolar değerindeki gayrimenkulleri 400 bin dolara yabancılara satmış gibi gösterdikleri yer aldı. 'Babatak' adı verilen yöntemle yapılan usulsüz satışların ülkeye zararının 144 milyon 300 bin dolar olduğu belirtildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Eylül 2025'te Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, usulsüz yolarla yabancılara Türk vatandaşlığı sağlayan suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Medet Anli'nin de aralarında bulunduğu 115 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, dijital materyallere el konuldu ve cep telefonlarında ön inceleme yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 115 şüpheliden 49'u tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan 105 sanığın yer aldığı iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 'Suçtan zarar görenler' olarak yer aldı. Örgütün 'Göçmen kaçakçılığı', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarını işlediğine yer verilen iddianamede usulsüz yollarla yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıldığı belirtildi. Usulsüz işlemlerin ülkeye zararının 144 milyon 300 bin dolar olduğu belirtilen iddianamede, satış işlemlerinin gerçek ticari faaliyet olmaktan öte, Türk vatandaşlığı kazanımı şartlarını sağlamak amacıyla kurgulandığını anlatıldı.

91 AYRI İŞLEMDE 486 MİLYON 930 BİN LİRA PARA TRAFİĞİ

İddianamede MASAK raporu da yer aldı. Rapora göre sanıkların banka dekontu için, soruşturmaya konu şirket hesabına gayrimenkul satışı yapılmış gibi göstererek, 'Türk Vatandaşlığı kazanımına uygundur' notu düştükleri ve bu usulsüz yolla yabancılara Türk vatandaşlığı sağladıkları ve yatırdıkları parayı bir süre sonra aynı hesaptan çektikleri belirtildi. İddianamede, Eytaş Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler Anonim Şirketi ve Altıner Kıymetli Madenler şirketinin suçtan elde ettiği mal varlığı değerlerinin birleştirildiği ve bu şirketlerin 'Örgüt kasası' olduğu değerlendirildi. Erdem Bektaş'ın MASAK kayıtlarına göre, sahibi olduğu şirket aracılığıyla örgüt lideri olduğu iddia edilen sanık Medet Anli ve şirketlerine ait hesaplarla yoğun para trafiği içerisinde olduğu kaydedildi. Kayıtlara göre 91 ayrı işlemde toplam 486 milyon 930 bin 946 lira para trafiği olduğu da iddianamede yer aldı.

HURDA ALTIN ÜZERİNDEN SUÇ GELİRLERİ AKLANMAYA ÇALIŞILDI

İddianamede Ercan Kodaz'ın MASAK kayıtlarına göre, sahibi olduğu şirket marifetiyle Medet Anli ve şirketlerine ait hesaplarla yoğun para trafiği içerisinde olduğu, 46 ayrı işlemde toplamda 253 milyon 222 bin 565 lira para transferinin tespit edildiği de belirtildi. İşlem açıklamalarında 'Elden teslim aldığım altın bedeli ve hurda altın' benzeri şeklindeki ibarelerin gerçeği yansıtmasının mümkün olmadığı, zira 'Altın alıcısı' konumunda bulunan sanık Medet Anli'nin faaliyet alanıyla ve yatırım yapmak gibi gerekçelerle bu durumun izahının mümkün olmadığı belirtildi. İddianamede gerçek alışverişi yansıtmayacak kadar büyük hacimde hurda altın/elden altın alışverişlerinin, suç örgütünün suçtan elde ettiği mal varlığı değerinin sistemde dolaşıma sokularak izinin kaybettirilmesi ve fiziken saklanmasının kolaylaştırılması ya da fiziken hiç alınmayan altının hayali olarak sisteme sokulmasının da gerçekleştiği değerlendirildi.

YÖNTEMLERİNE 'BABATAK' ADINI VERDİLER

Medet Anli'nin örgütlü yapının kurucusu ve yöneticisi olduğu belirtildi. Anli'nin karıştığı eylemlerde kimi zaman kendi adına kayıtlı taşınmazları bizzat sattığı, kimi zamansa vekilleri aracılığıyla satışı gerçekleştirdiği ifade edildi. Sanık ifadelerine göre işlemleri bizzat takip ettiği, yapılan satışlara ilişkin kayıtlar tutturduğu ve muvazaalı olduğu öne sürülen bazı taşınmazların ileride kendisine iade edileceğini belirterek 'Geri dönecek' adı altında liste oluşturduğu belirtildi. Bu yönteme örgüt içinde 'Babatak' adı verildiği de kaydedildi. Anli'nin dosya kapsamında yer alan 451 ayrı eyleme iştirak ettiği de belirtildi. İddianamede sanıkların muvazaalı satış gerçekleştirerek Türkiye'ye döviz girişi sağlamadan Türk vatandaşlığı verdikleri yönteme 'Babatak' ismini verdiği belirtildi. Sanıkların bu yönteme göre gayrimenkul alımında hayali para trafiği göstererek satış işlemi yaptığı, bu yöntemle Türk Vatandaşlığı tescili için gerekli süre beklendikten sonra, zaten muvazaalı satılmış olan gayrimenkulü ilk sahibine veya örgüte yakın kişilere iade etmek üzere taahhüt senetleri düzenlediği, bu taahhüt senetleriyle kağıt üzerinde satılmış gibi gösterilen gayrimenkullerin gelecekte iadesinin garanti altına alındığı belirtildi.

250 BİN DOLARDAN 400 BİN DOLARA ÇIKARMIŞLAR

İddianamede Türk vatandaşlığı kazanım şartlarına ilişkin bilgiler de yer aldı. 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanuna göre gayrimenkul satın almış olmak, gayrimenkul satışı için gerekli olan ödemeyi belgelendirmek, satış vaadi sözleşmesi yapılınca asgari 3 yıl olarak düzenlenen sürecin başladığı, 3 yıl veya daha uzun bir süre sonunda olsa dahi tapu tescilinin yapmış olmak gerektiği belirtildi. Türk Vatandaşlığı kanununa göre gayrimenkul yatırım şartı 13 Haziran 2022 tarihine kadar 250 bin dolar olduğu bu tarihten sonra bu ücretin 400 bin dolara çıkarıldığı ifade edildi. Sanıkların 459 eylemine yer verildi. Değerleri 50 bin ila 70 bin arasından değişen gayrimenkulleri 250 bin doların üzerinde gösterdiği iddianamede yer alırken, gayrimenkul yatırım şartının 400 bin dolara çıkarılmasının ardından ise satış rakamlarını hayali olarak 400 bin doların üzerinde gösterdikleri de bilirkişi raporlarıyla tespit edildi.

88 YIL 9 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede örgüt lideri olarak yer alan sanık Medet Anli için 'Nitelikli dolandırıcılık', Resmi belgede sahtecilik', 'Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından 22 yıl 4 ay 15 günden 88 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. Öte yandan örgüt lideri Anli'nin örgüt yöneticisi olarak örgütün faaliyeti çerçevesinde bütün suçlardan fail olarak cezalandırılması gerektiği belirtildi. Diğer sanıklar hakkında ise 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' ve 'Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama' suçlarından değişen oranlarda hapis cezası istendi.

