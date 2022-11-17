USMEK Başkanı İzzet Aydın, Kayseri'de bir dizi etkinliğe katıldı

TİGAD öncülüğünde Kayseri Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu'nda "Yeni Nesil Gazetecilik" konulu bir konferans düzenledi. USMEK'in de desteklediği konferansa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, USMEK Genel Başkanı İzzet Aydın, USMEK yöneticileri, TİGAD İl Temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı. Konferansın moderatörlüğünü Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Vahit İlhan üstlendi. TİGAD Genel Başkan Yardımcısı Erdem Yeşer'in sunuculuğunu yaptığı konferansın başında Atatürk anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu.

YENİ NESİL GAZETECİLİK ENİNE BOYUNA ELE ALINDI

Açılış konuşmalarının ardından konferansa geçildi. Konferansta deneyimli gazeteciler, "yeni nesil gazetecilik" teması etrafından tecrübelerini paylaştı; konuyu pekiştirmek için bizzat yaşadıkları olaylara ilişkin bazı örnekler verdi. Gazeteciler, salondaki öğrencilerin sorularını da cevapladı. USMEK heyeti, konferans konusuna ilişkin çeşitli görüşler bildirdi, konuşmacılara sorular yöneltti.

KAYSERİ VALİSİ, KONFRANS HEYETİNİ KABUL ETTİ

USMEK ve TİGAD heyeti, konferans öncesi Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. Vali Çiçek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çiçek, ayrıca, Valiliğin Kayseri'deki çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. USMEK Başkanı İzzet Aydın, dernek hakkında bilgiler verdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrası İzzet Aydın, Vali Çiçek'e bir hediye takdim etti. Ayrıca, Çiçek, Aydın ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

KAYSERİ'DE KÜLTÜR GEZİSİ

Öte yandan, USMEK ve TİGAD heyeti, 12-13 Kasım tarihlerinde düzenlenen Kayseri kültür gezisine katıldı. Kayseri Yeşilhisar'daki Soğanlı Vadisi, Yahyalı'daki Kapuzbaşı Şelaleleri ve Talas'taki Osmanlı Sokağı gibi tarihi, turistik ve kültürel alanları keşfeden heyetler, yetkililerden bilgi aldı, bol bol fotoğraf çektirdi.