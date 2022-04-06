Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
 - Güncelleme:
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Vali Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutluyor, tüm ajans çalışanlarına kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da yayınladığı kutlama mesajında "Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun sesi olmak için kurulan, günümüzde ise dünyanın en saygın haber kuruluşları arasında yerini istikrarla koruyan Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." açıklamasını yaptı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da yayımladıkları mesajlarla AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Funda Kocabıyık, Ajans, Medya, Uşak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title