Uşak'ta yem yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yem yüklü bir tır devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde yem yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Afyonkarahisar-Banaz kara yolunda B.E. (40) yönetimindeki 10 UL 157 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tırın, dorsesinde bulunan yem çuvalları yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince, Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel