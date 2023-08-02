Uşak'ta yem yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yem yüklü bir tır devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.