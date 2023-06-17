Uşak'ta trafik kavgası: Bir kişi bıçakla yaralandı
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Ankara-İzmir kara yolunda yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada kamyonet sürücüsü M.E.A'yı bıçakla yaralayan E.K. tutuklandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde trafikte yol verme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı.
Ankara- İzmir kara yolundaki Susuz Köyü Kavşağı'nda otomobil sürücüsü M.E.A. (37) ile kamyonet sürücüsü E.K. (51), arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
E.K, M.E.A'yı bıçakla yaraladı. Yaralı, ambulansla Uşak Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel