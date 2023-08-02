Uşak'ta Kuyuya Düşen Buzağı İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir buzağı, kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, buzağıyı kurtarmak için seferber oldu. İple bağlanan buzağı, sağ salim kuyudan çıkarıldı. Hayvan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Uşak'ın Eşme ilçesinde kuyuya düşen buzağıyı kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Olay, Eşme'nin Güneyköy köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; A.D.'ye ait buzağı 5 metrelik kuyuya düştü. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler buzağı kurtarmak için seferber oldu. Halatla kuyuya inen itfaiye eri, ekip arkadaşlarının yardımıyla iple bağladıkları buzağı kuyudan çıkarmayı başardı. Hayvanına sağ salim geri kavuşan A.D., itfaiye ekiplerine çalışmaları için teşekkür etti. - UŞAK