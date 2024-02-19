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Uşak'ta Gölete Düşen Otomobilde 1 Kişi Kayboldu

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Uşak'ta Karaağaç Göleti'ne düşen otomobildeki 1 kişi kayboldu, diğer kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Uşak'ta gölete düşen otomobildeki 1 kişi kayboldu, 1 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce başlatılan çalışmalarda otomobildeki G.K'nin kendi imkanlarıyla kurtulduğu belirlendi.

Otomobille birlikte suya gömülen R.K. için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

R.K. ile G.K'nin göletin kenarında park ettikleri otomobilde oturdukları sırada, aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket ederek gölete düştüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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