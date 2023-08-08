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Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

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Banaz Orman İşletme Müdürlüğü Çamsu İşletme Şefliği sınırlarında bulunan Yeşilyurt köyü Yayla mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 40 personel ve köylü vatandaşlar ile 7 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve Banaz Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dekarlık alanda zarar gördü.

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Banaz Orman İşletme Müdürlüğü Çamsu İşletme Şefliği sınırlarında bulunan Yeşilyurt köyü Yayla mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 40 personel ve köylü vatandaşlar ile 7 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve Banaz Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dekarlık alanda zarar gördü.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Banaz Uşak Güncel Haberler

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