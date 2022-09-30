Uşak haberi! Uşak'ta çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı
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Uşak haber... Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonlarda yakalanan 51 kişiden 36'sı cezaevine gönderildi.
Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonlarda yakalanan 51 kişiden 36'sı cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik 22-30 Eylül tarihleri arasında çalışma yaptı.
Operasyonlarda yakalanan 51 kişiden 36'sı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, 15 kişi ise salıverildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel