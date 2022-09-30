Uşak haberi! Uşak'ta çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı Güncel Haberler Uşak haber... Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonlarda yakalanan 51 kişiden 36'sı cezaevine gönderildi. Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonlarda yakalanan 51 kişiden 36'sı cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik 22-30 Eylül tarihleri arasında çalışma yaptı. Operasyonlarda yakalanan 51 kişiden 36'sı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, 15 kişi ise salıverildi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çalık Uşak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Uşak haberi! Uşak'ta çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.