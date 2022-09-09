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Uşak haber: Uşak'ta otomobilin çapa motoruna çarpması sonucu bir kişi öldü

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Uşak haber: Uşak'ta otomobilin çapa motoruna çarpması sonucu bir kişi öldü

Uşak haberi... Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobilin çapa motoruna çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobilin çapa motoruna çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Pınarbaşı beldesinden Tatar beldesi yönüne ilerleyen C.K. (62) idaresindeki 43 SD 846 plakalı otomobil, İlyas Işık'ın (79) kullandığı çapa motoruna arkadan çarptı.

Yaralanan Işık, kaldırıldığı Sivaslı Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü C.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Sivaslı Tatar Uşak Güncel Haberler

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