Müstakil ev yandı Güncel Haberler Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Ayrancı köyünde Arif Işık'a ait tek katlı boş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Uşak Belediyesi İtfaiyesi ve Banaz Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz sevk edildi. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Orhan Sunal Banaz Uşak Güncel Haberler

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