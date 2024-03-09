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Uşak Belediyesi Gençlik Parkı Hizmete Açıldı

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Uşak Belediyesi tarafından yapılan Gençlik Parkı, Karaaağaç Mahallesi'nde hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın birçok projeyi hayata geçirdiğini belirtti. Çakın ise yeni spor tesisleri ve projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Uşak Belediyesince yapımı tamamlanan Gençlik Parkı, hizmete açıldı.

Karaaağaç Mahallesi'nde 4 bin 500 metrekare alana yapılan parkın açılış töreninde konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın birçok projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Çakın'ın projeler için büyük çaba harcadığını aktaran Güneş, "Önümüzdeki seçimlerde boş vaatlerde bulunanlarla, geleceğe dair gerçek vaatlerde bulunanları iyi ayırt etmemiz lazım. Uşak'ın kaybedecek hiçbir zamanı yok. Biz şimdiye kadar 5 yıllık süre zarfında Çakın başkanımızla hem belediye imkanlarıyla, hem de bakanlıkların imkanlarıyla pek çok projeyi hayata geçirdik. Gece gündüz çalıştık ve bu kadar kısa sürede bu kadar tesisi hayata geçirdik." diye konuştu.

Uşak Belediye Başkanı ve AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın ise hükümetin de desteğiyle kentte ciddi yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Seçilmesi halinde yeni spor tesislerinin yapımına devam edeceklerini kaydeden Çakın, "Bundan sonraki süreçte yerleşimlerin hızlı bir şekilde artmasını ön gördüğümüz bu bölgede yine vatandaşlarımızın kullanımına sunmak için yeni projeleri hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

Çakın, açık spor tesislerinin yanında bir spor salonu inşa edeceklerini ifade ederek, ayrıca gündüz bakım evi de yapacaklarını anlattı.

Konuşmaların ardından parkın açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

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