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Ürdünlüler İsrail'in Gazze ablukasını protesto etti

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Ürdün'de düzenlenen gösteride İsrail saldırıları nedeniyle gıda ve tıbbi malzemelerden yoksun Gazze Şeridi üzerindeki ablukanın kaldırılması talep edildi.

Ürdün'de düzenlenen gösteride İsrail saldırıları nedeniyle gıda ve tıbbi malzemelerden yoksun Gazze Şeridi üzerindeki ablukanın kaldırılması talep edildi.

Başkent Amman merkezindeki El-Hüseyni Camisi'nin önünde bir araya gelen Ürdünlüler, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri bombaladığı Gazze Şeridi'yle dayanışma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hüseyni Camisi önünden En-Nahil Meydanı'na doğru yürüyen yüzlerce kişi, "Gazze'nin üzerindeki ABD ablukası Arapların eliyle yapılıyor", "Ablukayı kırın artık", "Gençlerin sesi yükselsin" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, "Refah Sınır Kapısı'nı açın" ve "Gazze'nin üzerindeki ablukayı kırın" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 83 Filistinli öldürüldü, 64 bin 487 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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