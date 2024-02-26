AMMAN, 26 Şubat (Xinhua) -- Ürdün Kralı II. Abdullah, Gazze'deki savaşın Ramazan ayında devam etmesi halinde çatışmanın genişlemesi riski hakkında uyarıda bulundu.

Haşimi Kraliyet Sarayı'ndan Pazar günü yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı. Kral Abdullah, Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması ve masum sivillerin korunması için azami çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kral Abdullah, Ürdün'ün Gazze'deki insanlara insani yardım, malzeme ve sağlık desteği sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nin birbirinden ayrılmasına yönelik her türlü girişime karşı olduklarını yineleyen Kral Abdullah, Filistin sorununa iki devletli çözüm temelinde adil bir çözüm bulmak için Arap devletleri arasındaki koordinasyonun devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün'ün Hamas-İsrail çatışmasına ilişkin sarsılmaz tutumunu takdir ettiğini belirten Abbas ise Filistin davasına hizmet ve kentteki kutsal mekanların korunması için iki taraf arasındaki yakın koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.