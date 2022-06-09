Ürdün ile Bae Teknolojide İşbirliğini Artırmak İçin 100 Milyon Dolarlık Yatırım Fonu Kurdu - Haberler

AMMAN, 9 Haziran (Xinhua) -- Ürdün ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) teknolojide işbirliğini desteklemek amacıyla Çarşamba günü 100 milyon ABD doları tutarında bir yatırım fonu kurdu. Ürdün'ün resmi haber ajansı Petra'nın haberine göre, Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Amman'da fonun tanıtıldığı törende yaptığı konuşmada, fonun Ürdün Dijital Ekonomi ve Girişimcilik Bakanlığı ile Abu Dabi Emirliği'ne ait bir KİT olan ADQ'nün ortak çabaları sayesinde kurulduğunu söyledi. Başbakan el-Hasavne, Ürdün ile BAE arasındaki stratejik endüstriyel ortaklığın bir parçası olan fonun, daha yüksek büyüme oranlarına erişmek ve gelişmekte olan teknoloji şirketlerini destekleyerek dijital refahı artırmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel