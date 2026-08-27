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Ürdün iki sanayi kentine doğalgaz için 70 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

Ürdün iki sanayi kentine doğalgaz için 70 milyon dolarlık anlaşma imzaladı
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Ürdün, Ekonomik Modernizasyon Vizyonu kapsamında El Müvekker ve Rawdah sanayi kentlerine doğalgaz tedarik etmek üzere Abu Dabi Kalkınma Fonu ile 70 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı. Enerji Bakanı, projelerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artırmayı, yatırım çekmeyi ve istihdam yaratmayı hedeflediğini açıkladı. Fonun Ürdün'e toplam desteği 2,56 milyar dolara ulaştı.

AMMAN, 27 Ağustos (Xinhua) -- Ürdün, Ekonomik Modernizasyon Vizyonu çerçevesinde iki sanayi kentine doğalgaz tedarik etmek üzere Abu Dabi Kalkınma Fonu ile 70 milyon ABD doları tutarında sözleşmeler imzaladı.

Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, El Müvekker Sanayi Şehri sözleşmesinin Petrojet ile Ahmad Yousef Al-Tarawneh and Partners konsorsiyumuna, Rawdah Sanayi Şehri sözleşmesinin ise TAQA Arabia Grubu'na verildiği belirtildi.

Projeler, Ürdün hükümeti ile imzalanan bir mutabakat zaptı kapsamında Abu Dabi Kalkınma Fonu tarafından finanse ediliyor.

Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Salih Ali Hamid el-Harabşe, projelerin sanayi sektörünün enerji maliyetlerini düşürmeyi, yerel ürünlerin rekabet gücünü artırmayı, üretimi genişletmeyi, yatırımları çekmeye yardımcı olmayı ve istihdam yaratmayı amaçladığını belirtti.

Abu Dabi Kalkınma Fonu Genel Müdürü Muhammed Seyf es-Suveydi ise fonun Ürdün ile ilişkilerinin 1974 yılına dayandığını ve toplam mali desteğin 9,4 milyar dirhem (yaklaşık 2,56 milyar dolar) seviyesine ulaştığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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