Ürdün, Gazze'ye havadan yardım malzemesi ulaştırdı
Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam ettiği süreçte, Gazze'nin kıyı bölgesine havadan yardım malzemesi ulaştırdı. Yardımlar arasında gıda ve tıbbi malzemeler de bulunuyor.
- Ürdün, Gazze'ye havadan yardım malzemesi ulaştırdı
GAZZE - Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin kıyı bölgesine havadan yardım malzemesi ulaştırdı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 143 gündür devam ederken, Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin kıyı bölgesine havadan yardım malzemesi ulaştırdı. Kıyıda toplanan Gazze halkı yardımları sevinçle karşıladı.
Yardımların içerisinde birçok Arap ülkesinin sağladığı gıda ve tıbbi malzemeler bulunduğu açıklandı.