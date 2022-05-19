Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza'ya iletişim ve hareket kısıtlaması getirildi - Haberler

Ürdün Kralı 2. Abdullah, adı geçen yıl darbe girişimine karışan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in iletişim, ikametgah ve hareketlerini kısıtlayan bir kararname çıkardı.

Kral Abdullah'ın, "Ülkemizin ve ailemizin tarihinde kara bir sayfayı kapatmak ümidiyle size yazıyorum" ifadeleriyle başladığı ulusa sesleniş açıklaması Ürdün Kraliyet Divanı'nın internet sitesinde yayımlandı.

Geçen yıl fitne davasının detayları ortaya çıktığında hatasını anlayıp kendine dönmesi ve ailenin etkin bir üyesi olması umuduyla, kardeşi Hamza ile aile çerçevesinde muhatap olmayı tercih ettiğini belirten Kral Abdullah, aradan geçen 1,5 yılın sonunda Hamza'nın yanlışından dönmeyeceğinin anlaşıldığını kaydetti.

"Her zaman bir babanın oğluna baktığı gibi baktığını" ifade ettiği küçük kardeşi Hamza'nın her hareketinden ve sözünden sonra bu kanaatin kendisinde yerleştiğini dile getiren Kral Abdullah, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kendisini Haşimi mirasımızın koruyucusu olarak gördüğüne ve kurumlarımız tarafından sistematik bir hedef alma kampanyasına tabi tutulduğuna dair bir yanılsama içinde yaşadığından emin oldum. Tekrarladığı yazışmaları, içinde bulunduğu durumdan memnuniyetsizliğini ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmeyi reddettiğini yansıtıyordu."

Kral Abdullah, Hamza'nın bazı ihlallerine değindikten sonra açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"(Eski) Prens Hamza'nın iniş çıkışları ve hedefleri ile uğraşarak kaybedecek zaman yok. Meydan okumalar büyük ve zorluklar çok. Tüm çalışmalarımız bunları aşmaya ve halkımızın özlemlerini, düzgün ve istikrarlı bir yaşam haklarını karşılamaya odaklanmış durumdadır."

Kral Abdullah, "Yukarıdakilere dayanarak, Kraliyet Ailesi Yasası uyarınca oluşturulan konseyin, 23 Aralık 2021'den beri bize 'Prens Hamza'nın iletişimlerini, ikametini ve hareketlerini kısıtlamaya yönelik' sunduğu tavsiyesini onaylamaya karar verdim. Kardeşim Hamza'ya kendini gözden geçirmesi ve doğru yola dönmesi için bir fırsat vermek amacıyla konseyin tavsiyesini onaylamayı bekletme kararı almıştım." ifadelerini kullandı.

Hamza'ya düzgün bir yaşam için ihtiyacı olan her şeyi sağlayacaklarını aktaran Kral Abdullah, hane halkının ise onun yaptıklarından sorumlu tutulmayacağını ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de onlara sevgi ve saygıyla yaklaşılacağını vurguladı.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan 2021'de eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin, "Kral 2. Abdullah'a karşı komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma sonucu Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, 5 Nisan'da Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, Prens Hamza'nın ailesi ile sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" ifade etmişti.

Ürdün resmi televizyonu 12 Nisan 2021'de Prens Hamza meselesinin Kraliyet ailesi geleneği çerçevesinde çözüme kavuşturulacağını, eski Veliaht Prens'in hukuki işlemlerden muaf tutularak yargı önüne çıkmayacağını duyurmuştu.

Kral Abdullah'tan özür dilemiş, "prens" unvanından vazgeçmişti

Ürdün'de adı darbe girişimine karışan Prens Hamza, bu yıl 6 Mart'ta yazdığı mektupla Kral Abdullah'tan özür dilemiş, 3 Nisan'da da "prens" unvanından vazgeçtiğini duyurmuştu.

Mektubunda, geçen yıl Ürdün'ün "talihsiz bir dönemden geçtiğini" ve bu zor günleri Kral 2. Abdullah'ın "bilgeliği, sabrı ve hoşgörüsü" sayesinde atlattığını belirten Prens Hamza, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ağabey, ben hata ettim, hata etmeyen Allah'tır. Geçmiş yıllarda Kral Hazretlerine ve ülkemize yönelik işlediğim kötü fiillerin ve kargaşaya neden olan davranışların sorumluluğunu taşıyorum. Kralımızın her zamanki gibi affetmesini ümit ediyorum."