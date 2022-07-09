Ürdün'de bayram namazında "iyiliğin yayılması" vurgusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ürdün'de bayram namazında "iyiliğin yayılması" vurgusu

AA - Laith Al - Güncel
 - Güncelleme:
Ürdün'de bayram namazında 'iyiliğin yayılması' vurgusu

Ürdünlüler Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde başkent Amman'daki El-Hüseyin Gençlik ve Spor Kompleksi'ni doldurdu.

Ürdünlüler Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde başkent Amman'daki El-Hüseyin Gençlik ve Spor Kompleksi'ni doldurdu.

Tüm İslam dünyasında olduğu gibi Ürdün'de de binlerce Müslüman bayram namazı için bir araya geldi.

Amman'da bayram namazı için belirlenen merkez mekan olan kompleksin halı sahasında binlerce kişi Kurban Bayramı namazını eda etti.

Bayram hutbesinde, kurban kesmenin faziletlerinin yanı sıra kin ve nefretin önüne geçilmesi ve iyiliğin yayılmasının önemine vurgu yapıldı.

Ürdün Vakıflar Bakanlığı, tüm camilerde okunan bayram hutbelerinin kurban ve iyilik konulu olması talimatı vermişti.

AA / Laith Al - Güncel

Kurban Bayramı Amman Ürdün Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title