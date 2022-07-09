Ürdün'de bayram namazında 'iyiliğin yayılması' vurgusu

Ürdünlüler Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde başkent Amman'daki El-Hüseyin Gençlik ve Spor Kompleksi'ni doldurdu.

Tüm İslam dünyasında olduğu gibi Ürdün'de de binlerce Müslüman bayram namazı için bir araya geldi.

Amman'da bayram namazı için belirlenen merkez mekan olan kompleksin halı sahasında binlerce kişi Kurban Bayramı namazını eda etti.

Bayram hutbesinde, kurban kesmenin faziletlerinin yanı sıra kin ve nefretin önüne geçilmesi ve iyiliğin yayılmasının önemine vurgu yapıldı.

Ürdün Vakıflar Bakanlığı, tüm camilerde okunan bayram hutbelerinin kurban ve iyilik konulu olması talimatı vermişti.