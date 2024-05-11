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Ünye'de Hacı Osman Ağa Camisi avlusunda arkeolojik sondaj kazısı başlatıldı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde tarihi Hacı Osman Ağa Camisi avlusunda arkeolojik sondaj kazısı başlatıldı. Ünye Belediyesi tarafından hazırlanan Açık Hava Müzesi Projesi kapsamında cami avlusunda bulunan mezar taşlarının tespiti için çalışma yapılacak.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarihi Hacı Osman Ağa Camisi avlusunda arkeolojik sondaj kazısı başlatıldı.

Ünye Belediyesince, Ortayılmazlar Mahallesi'nde 1702 yılında Hacı Osman Ağa tarafından yaptırdığı bilinen caminin avlusundaki mezar taşlarını sergilemek için bir süre önce Açık Hava Müzesi Projesi hazırlandı.

Projeyi inceleyen Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca, Ordu Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ordu Müze Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan istişareler sonucunda, tarihi mezar taşlarının bulunduğu cami avlusunda mezar olup olmadığının tespiti için çalışma yapılmasına karar verildi.

Ordu Müze Müdürlüğü ekiplerince 6 Mayıs'ta başlatılan çalışmalar kapsamında, üç mezar kalıntısına rastlandı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve ilgili kurum temsilcileri, yeni gelişme üzerine alanda inceleme yaptı.

Başkan Tavlı, bulgular üzerine ekiplerin alanda arkeolojik sondaj yapılmasına karar verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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