Ünye'de bir iş yerinin kurşunlanması olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
Ordu'nun Ünye ilçesinde 11 Şubat'ta bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak M.Ö., U.G. ve E.O. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede 11 Şubat'ta bir iş yerini kurşunladıkları belirlenen M.Ö. (35), U.G. (23) ve E.O'yu (35) yakaladı.
Evleri ve üzerlerinde yapılan aramada, suçta kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.