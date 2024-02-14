Ünlü Edebiyatçı Füruzan'ın Veda Töreni Düzenlendi

92 yaşında hayatını kaybeden ünlü edebiyatçı-yazar Füruzan (Feruze Çerçi), için 14 Şubat Dünya Öykü Günü'nde Beyoğlu'ndaki bağlı olduğu yayınevinde bir veda töreni düzenlendi. Füruzan, 16 Şubat Cuma günü Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

İlk kitabı Parasız Yatılı'yla 1972 Sait Faik Hikaye Armağanı'nı kazanan; Gecenin Öteki Yüzü, Kırkyedililer, Benim Sinemalarım kitaplarını Türk edebiyatına kazandıran edebiyatçı-yazar Füruzan, gerçek adıyla Feruze Çerçi, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybetti. Öykünün yanı sıra şiir, roman, gezi yazısı, deneme ve çocuk edebiyatı türlerinde eserler veren Türk edebiyatının önemli isimlerinden Füruzan'ın vefat haberini, şair Elif Sofya; "Füruzan sonsuzluğa gitti" sözleriyle duyurdu. Hayatını kaybeden yazar için bugün, 14 Şubat Dünya Öykü Günü'nde bağlı olduğu yayınevinde bir veda töreni düzenlendi. Düzenlenen törene yazarın kızı Aslı Selçuk, sanatçı dostları ve okurları katıldı. Veda töreni, yazarın fotoğraflarının gösterimiyle başladı. Anma konuşmalarının ardından, yazara veda eden dostları gözyaşlarını tutamadı. Tören sonrası ünlü yazarın kızı Aslı Selçuk taziyeleri kabul etti. Hayatını kaybeden ünlü edebiyatçı, 16 Şubat Cuma günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

"FÜRUZAN ANNEM OLMASININ ÖTESİNDE AYRI BİR DEĞERDİ"

Annesine vedasının ardından konuşan Aslı Selçuk, "Füruzan, hem dünya edebiyatının hem de Türk edebiyatının önemli yazarlarından bir tanesiydi. Bunu annem olduğu için söylemiyorum. Bugün buraya gelenler, onun için konuşulanlar hepsi çok güzeldi. Çok seveni var, hem okur olarak hem de sanatçı dostları olarak. Bugün veda töreninde çok değerli insanlar vardı, hoş bir tören oldu. Ben çok duygulandım. Füruzan annem olmasının ötesinde ayrı bir değerdi. Ona hiçbir zaman klasik anne gözüyle bakmadım. Bambaşka bir kadındı. Böyle bir annenin kızı olmaktan onur duyuyorum ama bazen de zorlandım. Çünkü Füruzan annem, Turhan Selçuk babam, İlhan Selçuk amcamdı. Ben böyle bir ailenin kızıyım. Babam ve annem beni çok iyi yetiştirdiler. Onlara çok şey borçluyum, onlarla gurur duyuyorum. Güzel bir beraberlikleri oldu, tutkulu bir aşk yaşadılar. Bana da gereken tüm sevgi ve ilgiyi gösterdiler. Annemi de 16 Şubat Cuma günü uğurluyoruz. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedeceğiz. İstanbul'u çok seven bir yazardı. Ona İstanbul'da bir yer bulmamız çok iyi oldu" dedi.

"SON BİR ROMAN YAZMAK İSTİYORDU"

Gözyaşları eşliğinde anma konuşmasını gerçekleştiren editör Murat Yalçın ise, "Yalnız kitaplarında var olmak isterdi o. Özel hayata göz dikilmesini sevmezdi. Zaten öykülerindeki unutulmaz kadınlar, kızlar, çocuklar hepsi birer Füruzan değil mi? Hep onun dilinde, onun dilince belleğimizde yaşayan Füruzanlar… O editörünü dinlerdi. En çok tekrarladığı cümle, 'Ne diyorsun Murat' cümlesiydi. Aynaya bakmak gibi sürekli bir ayna isterdi, bunu diyerek. Son olarak 'İç Denizin İç Geçirişi' diye bir roman düşünüyordu. Maalesef yazamadık" diye konuştu.