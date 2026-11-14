Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi kurulmasına ilişkin karar yayımlandı

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(ANKARA) - Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, YÖK Başkanı başkanlığındaki komite, üniversite hastanelerinin mali durumlarını izleyecek, mali sürdürülebilirliğinde olumsuzluk görülen merkezler için zorunlu mali iyileştirme programları hazırlayacak.

Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi Kurulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, komitenin oluşumu, görevleri ve çalışma esasları düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarına ait hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile ağız ve diş sağlığı uygulama ve araştırma merkezlerini kapsıyor.

Kararda komitenin amacı; üniversite hastanelerinde hizmet niteliğinin artırılması, ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile idari işleyişin güçlendirilmesi ve mali sürdürülebilirliğin sağlanması olarak belirtildi.

MALİ DURUMLARIN İZLENMESİ VE İYİLEŞTİRME PROGRAMLARI

Karara göre komite, üniversite hastanelerinin mali durumlarını, döner sermayelerinin gelir ve giderlerini izleyecek. Komitenin görevleri arasında, "mali sürdürülebilirliğinde olumsuzluk görülen merkezler için zorunlu mali iyileştirme programları hazırlamak, gereği için rektöre bildirmek ve bu programların uygulanmasını denetlemek" yer aldı.

Komite, sağlık ve eğitim hizmetlerinin etkinliği, verimliliği, kalitesi ve hizmet standartlarına ilişkin belirlenen sorunların giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılması için ilgili kurumlara önerilerde bulunacak.

Personel ve kadro standartları ile fiziki alan ve yapılara ilişkin yatırım planlama taleplerini de değerlendirecek komite, tespit ve analizlerini gerekli planlama için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kuruluna gönderecek.

BAŞHEKİMLERE İLİŞKİN REKTÖRE ÖNERİDE BULUNACAK

Kararda, başhekim adaylarının belirlenmesi ve görevdeki başhekimlerin performanslarının değerlendirilmesine ilişkin görevler de düzenlendi.

Buna göre komite, tıp veya diş hekimliği fakültelerindeki tam zamanlı öğretim üyeleri arasından rektörün seçeceği üç adaydan birini, devlet ve vakıf üniversiteleri uygulama ve araştırma merkezlerinin müdürü (başhekim) olarak rektöre önerecek.

Görevdeki başhekimlerin performansını değerlendirerek her yılın sonunda görev sürelerinin devamı hakkında rektöre öneride bulunacak. Sağlık hizmeti sunan uygulama ve araştırma merkezlerine tıp veya diş hekimliği fakültelerinden yapılacak öğretim üyesi görevlendirmelerini de periyodik olarak değerlendirerek rektöre bildirecek.

KOMİTENİN OLUŞUMU VE TOPLANTI DÜZENİ

Karara göre komiteye YÖK Başkanı başkanlık edecek. Komitede, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünden bir temsilci, Hazine ve Maliye Bakanlığından en az genel müdür düzeyinde bir temsilci, Sağlık Bakanlığından en az genel müdür düzeyinde iki temsilci, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan en az genel müdür düzeyinde birer temsilci yer alacak.

Devlet yükseköğretim kurumlarında görevli rektörler arasından YÖK tarafından seçilecek bir temsilci ile üniversite hastanelerinin başhekimleri arasından yine YÖK tarafından seçilecek bir temsilci de komitede bulunacak.

Komitenin ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarının ilk haftasında belirlenen günde, üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğuyla toplanması ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alması öngörüldü. Başkanın komiteyi her zaman olağanüstü toplantıya çağırabileceği belirtildi. Sekretarya hizmetleri ile alınan kararların takibi YÖK tarafından yürütülecek.

PERSONEL VERİMLİLİĞİ VE HİZMET KALİTESİ DE GÖREVLER ARASINDA

Komitenin görevleri arasında, sağlık bilimleri alanındaki öğrenciler ile akademisyenlerin uygulama, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, sağlık hizmeti kalitesinin artırılması ve idari süreçlerin izlenebilirliğinin sağlanmasına yönelik tespit ve önerilerde bulunulması da yer aldı.

Üniversite hastanelerinde çalışan personelin hizmet sunumuna katkısı ve verimliliğinin izlenmesi, personel motivasyonu ile vatandaş memnuniyetini artıracak çalışmalar yapılması da düzenlendi. Komite ayrıca sağlık alanında yapay zeka ve dijital dönüşüm süreçleri ile uygulamalarının geliştirilmesini teşvik edecek önerilerde bulunacak.

ALTI AYLIK VE YILLIK RAPORLAR SUNULACAK

Karara göre komite, görev alanına ilişkin konularda uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturabilecek. Yürüttüğü faaliyetler ve elde edilen sonuçlara ilişkin altı aylık izleme raporlarını aralık ve haziran aylarında kararda belirtilen kurumlara sunacak.

Yıllık ilerleme raporları ise izleyen yılın nisan ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine iletilecek. Bu raporlarda, mali durumu olumsuz seyreden merkezlere ilişkin zorunlu mali iyileştirme programlarının uygulanma durumu ayrıca belirtilecek.

Kaynak: ANKA