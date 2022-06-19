Üniversite adaylarının YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Bolu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler, sınav heyecanı yaşadı. Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Bolu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler, sınav heyecanı yaşadı. Sakarya'da YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girecek öğrenciler, aileleriyle Sakarya Üniversitesi ve kentin çeşitli noktalarındaki okullara geldi. Sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçlerince tedbir alındı. Öğrenciler, okul girişlerinde kimlik ve sınav giriş kağıtlarının kontrolünün ardından salonlara alındı. Bazı veliler ise sınava giren çocuklarını okul önlerinde bekledi. Kocaeli Kocaeli'de sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik ve belge kontrolleri yapıldıktan sonra sınav salonlarına alındı. Veliler de sınava giren çocuklarını okul önlerinde beklerken başarılı olmaları için dua etti. Karabük Karabük Üniversitesine aileleriyle gelen adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salona girdi. Bazı veliler, çocuklarını sınava girdikleri binaların önünde bekledi. Bazı öğrenciler sınav yerlerine koşarak geldi. Öte yandan, kimliğini unutan bir adaya güvenlik görevlileri yardımcı oldu. Bolu Bolu'da sabahın erken saatlerinde sınav salonuna gelen öğrenciler, kapıların açılmasıyla yetkililerin kontrollerinin ardından içeri alındı. Veliler sınav salonlarının çevresinde heyecanla çocuklarını beklemeye başladı. AA / Emre Ayvaz - Güncel Karabük Sakarya AYT Güncel Haberler

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