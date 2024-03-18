Ümraniye'de park halindeki otomobilden tabanca çalan şüpheli tutuklandı
İstanbul Ümraniye'de park halindeki bir otomobilden tabanca çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin daha önce de 6 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Ümraniye'de park halindeki otomobilden tabanca çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yukarı Dudullu Mahallesi'nde D.Ö'ye ait park halindeki otomobilin torpido gözünde bulunan taşıma ruhsatlı tabancanın çalınması üzerine çalışma yaptı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli R.B'yi (29) Bağcılar'da gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada şüpheli hakkında 6 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan hırsızlık anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.