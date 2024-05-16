Ümraniye Belediyesi Yamanevler Mahallesi'nde Kapalı Pazar Alanı Açtı

Ümraniye Belediyesi tarafından Yamanevler Mahallesi'nde yapılan kapalı pazar alanı vatandaşların beğenisini topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kapalı pazar geçen haftalarda hizmete açıldı.

Vatandaşların beğenisini toplayan pazar alanında mescit, çay ocağı, çocuk oyun alanı ve 300 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Çarşamba ve cumartesi günleri kurulan pazara çevre mahallelerden gelmek isteyenler için 45 dakikada bir ücretsiz servis hizmet veriyor.

İlçeye kazandırılan yeni kapalı pazarda, vatandaşlar alışverişlerini hijyenik ve konforlu bir şekilde yapıyor.