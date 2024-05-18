Uluslararası Müzeler Günü'nde Askeri Müzeler Ücretsiz
Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde Askeri Müzeler'in tüm ziyaretçilere ücretsiz olduğunu açıkladı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde Askeri Müzeler'in tüm ziyaretçilere ücretsiz olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan duyuruya göre; Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde Askeri Müzeler, tüm ziyaretçilere ücretsiz olacak.