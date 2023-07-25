Ulus Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen toplantısı yapıldı

Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bölgede yaşanan sel felaketinden sonra yapımı devam eden 2023 Köydes projelerindeki hasarlar değerlendirildi.

Ulus Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen toplantısı Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda, bölgede yoğun yağmur yağışları nedeniyle yaşanan sel felaketinden sonra yapımı devam eden 2023 Köydes içme suyu ve yol projelerindeki hasar tespitleri hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Kılıç, toplantıda çalışmaların titizlikle ve hızlı bir şekilde yapılması talimatını verdi.

Toplantıya, İl Encümenleri Kadir Saraç ile Atnen Aydoğan, muhtar üyeler Ertan Kaya ve Muhammet Topal, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Atila Duman, Birlik Saymanı Uğur Ünal ve İl Özel İdaresi teknik personeli katıldı.