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Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan iki paraşütçüyü kurtarmak için operasyon başlatıldı

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Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan iki paraşütçüyü kurtarmak için operasyon başlatıldı

Uludağ'ın zirve bölgesinden atlayıp zorunlu iniş yaptıkları kayalıklarda mahsur kalan 2 paraşütçüyü kurtarmak için operasyon başlatıldı.

Uludağ'ın zirve bölgesinden atlayıp zorunlu iniş yaptıkları kayalıklarda mahsur kalan 2 paraşütçüyü kurtarmak için operasyon başlatıldı.

Uludağ'ın zirve bölgesinden atlayış gerçekleştiren profesyonel paraşütçü Erol Aslantaş (47) ve yanındaki diğer arkadaşı, hava koşulları kötüleşince Çiftseneber mevkisine zorunlu iniş yaptı.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle bulundukları konumdan hareket edemeyen iki paraşütçü, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK Arama Kurtarma ve ANDA ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 30 kişilik ekip, bölgedeki paraşütçülere ulaşmak için Osmangazi ilçesi kırsal Büyükdeliler Mahallesi'nde koordine olarak patika yollardan Aslantaş ve arkadaşına ulaşmaya çalışıyor.

Paraşütçülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uludağ Güncel Haberler

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