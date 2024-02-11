Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldü
Uludağ'ın İnkaya mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Uludağ'ın İnkaya mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.