Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bartın'da konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Vesayetten arınmış, milletimizin ortak değerlerini yansıtan yeni anayasa, Türkiye'nin inşallah bundan sonrası için yol haritası olacaktır." dedi.

Bartın Valiliği ziyaretinde Vali Nurtaç Arslan tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, şeref defterini imzaladı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partililerle bir araya gelen Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla, milletin her bir ferdine dokunmayı, sesini duymayı, taleplerini dinlemeyi görev bildiklerini söyledi.

Uraloğlu, bu yıl "Hep Birlikte Güçlü Türkiye" temasıyla saha çalışmalarını yürütürken, bölgesinde ve küresel gelişmelerde büyük ve güçlü Türkiye'nin olması gerektiğine inanan bir kadro olarak durmaksızın çalıştıklarını vurgulayarak, kapısını çalmadıkları hane, selam vermedikleri esnaf, dinlemedikleri bir yürek kalmayana dek bu buluşmaların devam edeceğini ifade etti.

2002'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle yola çıktıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Vesayetin zincirlerini tek tek kırdık ve kırmaya da devam ediyoruz. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan haberleşmeye, adaletten emniyete, tarımdan sanayiye, turizmden savunmaya attığımız adımlarla milletimizin refahını da çok şükür yükseltiyoruz. Yol, hastane yaparken, eğitim ve enerji altyapımızı güçlendirirken, milli teknoloji hamlesiyle yerli ve milli savunma imkanlarımızı geliştirirken, caydırıcılığımızı artırırken, tüm başlıklarda Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirmek için hep beraber çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, temel hedeflerinin, büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu gerçekleştirmek olduğuna değinerek, "Biz sadece ülkemizi bir baştan diğer başa saran, yollar, köprüler, havalimanları, hastaneler, okullar, üniversiteler, konut projeleri, fabrikalar inşa etmedik, aziz milletimizin hayallerine korkusuzca koşacağı bir Türkiye inşa ettik ve ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Binlerce Filistinli kardeşimizin katledildiği bu zulme karşı, Türkiye olarak dimdik ayaktayız"

Ülkenin savunma, güvenlik, dış politika başta olmak üzere birçok alanda en parlak dönemini yaşadığının altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye, masada ve sahada sözü dinlenen, bileği bükülemeyen bir ülkedir. Bu gücümüzü vicdanımızdan ve adaletimizden alıyoruz. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek küresel adaletsizliklere meydan okuyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye, mazlumların sesi, insanlığın umududur. Gerek ziyaret ettiğim ülkelerde gerek diğer ülkelerden bizi ziyaret eden misafirlerimizde gerçekten Türkiye'nin geldiği noktayı gerek sözlü gerek davranışsal olarak o kadar belli ediyorlar ki o kadar güzel bahsediyorlar ki bu bizim için gurur kaynağıdır.

Haziran ayında bir küresel ulaştırma forumu düzenledik. 50'nin üzerinde bakan, bakan yardımcısı ve 80 ülke katıldı. Gerçekten Türkiye'ye bakışlarını bu anlamda teyit etmek, görmüş olmak bizi mutlu ediyor. Nerelere geldiğimizin çok güzel belirtisidir. Bugün Gazze'de İsrail'in bebekleri, çocukları, masum sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırılarını da nefretle kınıyoruz. Binlerce Filistinli kardeşimizin katledildiği bu zulme karşı, Türkiye olarak dimdik ayaktayız ve ayakta olmaya da devam edeceğiz. Hak ve hukuku cesurca savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Diplomasi masasında, sahada, insani yardımlarla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız."

Uraloğlu, Türkiye'nin bugün tarihi bir dönüşümün içinde olduğuna dikkati çekerek, "Yakın zamanda 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ülkemizde yepyeni bir sayfa açıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'İç safları sıklaştırmalıyız' çağrısıyla, sonrasında da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyla bir sürecin hızlanması sonucunda geldiğimiz ciddi bir mesafedeyiz. Yarım asırdır milletimizin huzurunu, gençlerimizin geleceğini çalan terör, bize 2 trilyon dolarlık ağır bir maliyet yükledi. Bakın bugün bizim gayrisafi yurtiçi hasılamız 1,4 trilyon dolardır. Dünyadaki 16 ekonomiden birisiyiz, satın alma gücü anlamında 11'inci ekonomiyiz. Ne harcadığımızı buradan anlayabiliriz. Bize ne kaybettirdiğini buradan anlayabiliriz ama inşallah artık bu karanlık defteri kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni anayasa, Türkiye'nin yol haritası olacaktır"

Terörsüz bir Türkiye'nin, çocukların ve gençlerin hayallerine, milletin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu dönüşümü taçlandırmak için millet iradesini merkeze alan, sivil ve özgürlükçü bir anayasaya da elbette bizim olmazsa olmaz ihtiyacımızdır. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim, temeli zayıf olan bir binaya kat çıkmak gibidir. Sizin o günlük ihtiyacınızı çıktığınız fazla kat görür ama temelleri de bir anlamda güçsüzleştirirsiniz, zayıflatırsınız. Onun için inşallah biz bu anayasa çalışmalarını da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde yapacağız inşallah. Vesayetten arınmış, milletimizin ortak değerlerini yansıtan bu yeni anayasa, Türkiye'nin inşallah bundan sonrası için yol haritası olacaktır. Canı gönülden inanıyorum ki yeni anayasayı sizlerle hayata geçirerek sivil siyasetin alanını genişletecek, ekonomiden sosyal hayata, ülkemizin meselelerinin çözümünü hızlandırmış olacağız."

Bakan Uraloğlu, tam bu tarihi hedeflere ve büyük vizyona yoğunlaşmışken, enerjilerini milletin refahı ve geleceği için çalışmaya çevirmişken, terörden beslenen birilerinin bu süreci baltalamak istediğine işaret ederek, "Milletimizin birliği ve huzuru için atılan adımları karalamak, sokakları kaosa sürüklemek ve demokrasimizi gölgelemek için her türlü provokasyonu yapmaktan çekinmiyor. Terörle mücadelede kazandığımız zaferleri hazmedemeyen bu zihniyet, siyasi çıkarları uğruna halkımızı yanıltmaya, gençlerimizin geleceğini tehlikeye atmaya çalışıyor ama asla müsaade etmeyeceğiz bunlara. Asla geçit vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yakın zamanda Bartın'ın Ulus ilçesi ile çevre iller Karabük ve Kastamonu'da yaşadıkları orman yangınlarının herkesin yüreğini yaktığını dile getiren Uraloğlu, "Kahraman ekiplerimiz gece gündüz demeden alevlerle mücadele ederken, bazı muhalifler siyasi çıkar uğruna yaydığı yalanlarla vatandaşımızın zihnini bulandırmaya çalışıyor. Yangınları söndürmek için canını ortaya koyanlara iftira atıyorlar, milletimizin vicdanını da yaralıyorlar gerçekten. Biz fitneyle değil, hizmetle, biz yalanla değil, hakikatle yolumuza devam edeceğiz inşallah, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde." dedi.

"Son 23 yılda Bartın'ın ulaşım ve haberleşme altyapısına 37,1 milyar lira yatırım yaptık"

Uraloğlu, Bartın'ı sadece Karadeniz'in incisi değil, aynı zamanda Türkiye'nin parlayan yıldızlarından biri yapmak için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ulaşım ve haberleşme alanında Bartın'a 37 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2002'de sadece 7 kilometre olan bölünmüş yol varken, bugün 85 kilometre bölünmüş yolumuz var. Sıcak asfalt dediğimiz asfalt hiç yokmuş, bugün 70 kilometre var. Bartın-Kurucaşile-Cide, Devrek-Zonguldak ayrımı, Çaycuma-Bartın, Arıt-Aydınlar, Bartın-Safranbolu Yolları, Kirazlı Köprü Baraj Varyantı, Çift Tüplü Çakraz, Cumayanı ve Meydan tünelleri ile Amasra, Aç-Kapa-1 ve 2 tünelleri gibi önemli karayolu projelerini tamamlayarak hizmete açtık. Böylece, Bartın'ımızı bölünmüş yollarla Türkiye'mizin büyük bir bölümüne bağlamış olduk."

Bartın Çevre Yolu, Karaman Köyü-Kurucaşile Yolu gibi devam eden 8 projeyle Bartın'ın karayolu ağını daha da güçlendirdiklerini anlatan Uraloğlu, "Özellikle Bartın'ı Zonguldak'a ve Filyos Limanı'na bağlayan yol standardının yükseltilmesine büyük önem veriyoruz. Bildiğiniz üzere Filyos Limanı, Sultan Abdulhamid dönemine dayanan bir proje. Milletimizin diğer bir 150 yıllık rüyası Marmaray gibi bu projeyi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki AK Parti hükümetlerimiz hayata geçirdi. Daha yapım aşamasından itibaren sondaj gemilerimize ev sahipliği yaparak Karadeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına destek verdi. Şu anda da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na tahsisli olarak Sakarya Gaz Sahasında keşfedilen gazın yüzeye çıkarılmasına hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yapımı devam eden Kaynarca-Karasu Demiryolu hattı, devamında Bartın Limanı'na bağlayacak olan Karasu–Bartın demiryolu hattının proje çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, "Bu projeyle Karadeniz Havzası'ndan gelecek olan yüklerin Karasu Limanı, Ereğli Limanı, Filyos Limanı ve Bartın Limanı üzerinden Anadolu'ya taşınması ile İstanbul Boğazı trafiğini rahatlatmış olacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecini "hadsiz şekilde" eleştirilenlerin olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz çıktığımız bu yolun, doğru yol olduğunu biliyoruz. Biz bu yolda asla şehitlerimize, gazilerimize, onların ailelerine, onların yakınlarına halel getirecek bir davranış içerisinde olmadık, olmayacağız. Hiç kimseyle bir pazarlığımız yoktur, olmayacak. Biz bugüne ciddi mücadelelerle geldik. Çok şükür sahada elde edilmiş olan başarının sonucudur bu. Bundan sonra bunun kalıcı olması için alınmış olan inisiyatif Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edecektir. Özellikle teşkilat mensuplarımıza şunu söylemek istiyorum. Başımızı öne eğebilecek hiçbir davranışın içerisinde değiliz değerli kardeşlerim. Başımız dik, alnımız açık. Allah'ın izniyle biz bu süreci bitireceğiz ve bundan sonra sadece ülkemiz insanlarına değil, sadece Müslüman coğrafyalara değil, sadece Türk dünyasına değil, bir mazlumun ihtiyacı olduğu dünyanın her köşesindeki insanlara da hizmet edeceğiz. Bizim inancımız, bizim kültürümüz bunu gerektiriyor."

İl Başkanlığında Bakan Uraloğlu'na, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Muammer Avcı, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan eşlik etti.