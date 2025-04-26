Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

Papa son yolculuğuna uğurlandı, bundan sonraki süreç hayli ilginç

Karaman-Ulukışla arasındaki seyahat süresi üçte birine düşecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de demir yollarında ciddi yatırım, iyileştirme ve yenileme gibi kalkınma hamlelerini hayata geçirdiklerini belirterek, son 23 yılda demir yollarına yaklaşık 63 milyar dolar yatırım gerçekleştirildiğini söyledi. Uraloğlu ayrıca yeni projeyle Karaman-Ulukışla arasındaki seyahat süresinin 145 dakikadan sadece 50 dakikaya düşeceğini belirtti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de demir yollarında ciddi yatırım, iyileştirme ve yenileme gibi kalkınma hamlelerini hayata geçirdiklerini belirterek, son 23 yılda demir yollarına yaklaşık 63 milyar dolar yatırım gerçekleştirildiğini söyledi. Uraloğlu, Karaman Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nın Ereğli ilçesindeki şantiye programında, yapılan çalışmaları yerinde gördüklerini ifade etti. Projenin stratejik özelliğine işaret eden Uraloğlu, demir yollarının güvenli, düşük maliyetli ve hızlı oluşuyla ulaşımın vazgeçilmezi olduğunu dile getirdi. Uraloğlu, demir yollarının Türkiye'nin uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında stratejik öneminin büyük olduğuna dikkati çekti.

SON 23 YILDA DEMİR YOLLARINA YAKLAŞIK 63 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yollarını, 2002'den itibaren gelişim hamleleriyle devlet politikası olarak ele aldıklarını anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu: Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni atılım başlattık. Demir yolu hatlarımızın limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demir yollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni anlayışla ele aldık. Projelerimizle sadece doğu-batı değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demir yolu ulaşımını, ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık ve çalışmalarımızı buna göre üretiyoruz. Ülkemizde demir yollarında ciddi yatırım, iyileştirme ve yenileme gibi kalkınma hamlelerini hayata geçirdik. Son 23 yılda demir yollarına yaklaşık 63 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da konuştu Açıklaması

KONYA-KARAMAN HIZLI TREN HATTI'NDA 4 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Bakan Uraloğlu, uluslararası demir yolu koridorunu oluşturduklarını, ülkeyi yüksek hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdıklarını söyledi. Yüksek hızlı tren işletmesinde son olarak Ankara-Sivas hattında hizmet verildiğine değinen Uraloğlu, şöyle devam etti: Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesi arasında hızlı tren bağlantısı kuran Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'mızı 2022'de hizmete açmıştık. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 4 milyon yolcuya hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunduk. Şimdi bu hattın devamı olan 135 kilometre uzunluğundaki Karaman-Ulukışla hattımızı saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Karaman Ulukışla Hızlı Tren Hattı, sadece bölgesel değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası ölçekte lojistik ve yolcu taşımacılığında büyük dönüşümün kapısını aralayacaktır. Uraloğlu, bu hatta 5 istasyon, 2 tünel, 52 alt ve üst geçit, 15 köprü, 147 menfezi inşa ettiklerini bildirdi.

KARAMAN-ULUKIŞLA ARASI 50 DAKİKAYA DÜŞECEK

Hattın yük potansiyelinin yıllık 33,48 milyon ton, yolcu taşımacılığında ise 2,73 milyon olacağı bilgisini veren Uraloğlu, şöyle konuştu: Projemizin tamamlanmasıyla Karaman-Ulukışla arasındaki seyahat süresi 145 dakikadan sadece 50 dakikaya düşecek. Böylece ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney eksenlerinde hızlı tren ağını güçlendiriyoruz. Marmara, İç Anadolu, Ege ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısını da böylece sağlamış olacağız. Hattımızın devamında Ulukışla-Yenice arasında şimdilik mevcut hatla yakın gelecekte de inşa edeceğimiz hızlı tren hattıyla başta Mersin olmak üzere Adana, Osmaniye, Gaziantep'teki üretim ve lojistik merkezlere ulaşmış olacağız.

DEV PROJE BİTMEK ÜZERE

Bu merkezlerin Anadolu ile bağlantısının hızlı ve güvenli şekilde sağlanması, bu hattın bölgesel ve ulusal ekonomiye katkısını daha da arttıracak. Hattımızın tamamlanmasıyla Mersin'den hareket eden bir hızlı tren Karaman, Konya ve Ankara üzerinden İstanbul'a ya da Afyonkarahisar üzerinden bittiğinde İzmir'e inşallah ulaşacak. Uraloğlu, Karaman-Ulukışla projesinde alt ve üst yapı işlerinde yaklaşık yüzde 92'lik fiziki ilerleme sağlandığını, 2027'nin ilk aylarında burayı işletmeye açmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Karaman-Ulukışla arasındaki seyahat süresi üçte birine düşecek
Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMevlüt:

İyi de öküz ne anlar yoldan iha'dan siha'dan. Saman lazım bazı insanlara yol değil

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Bu hükümete 23 yılda ne yaptı diyenlere cevap, neler yapmadı ki, görebilen, nankör olmayana

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıizzetin:

gözü kör olan öküzler düz yolları ararlar yoksa ya duvara yasa çukura düşerler

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Abi Abi:

iş yapmak güzel ama doğru yapmak daha güzel, milyonlarca araç trafiği olan yollar var, bırakın demiryolu, otobanı, çevre yolu bile yok, antalya- mersin arası 80 sene önceki yol ile idare etmeye çalışıyor halen, çavuş kendi cebine çalıştı var mı gören, duyan, bilen

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRealist:

Bir tane dürüst, namuslu ama çalışmayan belediye başkanı vardı, Ne kadar yol yaparsak o kadar trafik olur demişti....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.